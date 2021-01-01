Наш проект оказывает помощь преданным, желающим вступить в грихастха-ашрам. Если у вас есть такое желание, то вы можете заполнить анкету и подать заявку для занесения её в базу. Опытные сотрудники подберут вам оптимального кандидата и помогут начать знакомство.