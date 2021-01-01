«МЕРУ» - международная русскоязычная база преданных, желающих создать грихастха-ашрам
Наш проект оказывает помощь преданным, желающим вступить в грихастха-ашрам. Если у вас есть такое желание, то вы можете заполнить анкету и подать заявку для занесения её в базу. Опытные сотрудники подберут вам оптимального кандидата и помогут начать знакомство.
Руководитель проекта: Патита Павана дас.
Координатор: Полунин Игорь Васильевич.
Как подать заявку?
- Вам необходимо письменно заполнить анкету, вопросы которой вы можете скачать здесь (формат DOCX): АНКЕТА УЧАСТНИКА БАЗЫ «МЕРУ», правдиво ответив на все вопросы.
- Отправьте заполненный файл на электронную почту «МЕРУ» координатору проекта: meru.iskcon@gmail.com
- Рекомендацию необходимо составить по этому шаблону: ШАБЛОН РЕКОМЕНДАЦИИ
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